Quifinanza.it - Barcellona e Nike rinnovano il sodalizio a cifre record: la classifica degli sponsor tecnici

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

le promesse di un’unione duratura e redditizia, con un contratto miliardario. Dopo 26 anni di matrimonio, e una lunga trattativa, la società blaugrana ha annunciato il prolungamento dell’accordo con il colosso dell’abbigliamento sportivo sulla base dia livelli, in vetta alladei ricavi incassati dalle corazzate del calcio mondiale per gli. Festeggiate le nozze d’argento si prospettano dunque anni d’oro per il club del presidente Joan Laporta, sempre alla ricerca di nuove entrate per sistemare i conti di un bilancio colabrodo, anche a causa delle sanzioni Uefa seguite al mancato rispetto dei paletti del Fair Play Finanziario.Il rinnovoQuello tra ile laè unstorico risalente al 1998 e destinato a diventare unoaccordi più di longevi dopo il rinnovo per altri 14 anni dell’accordo diizzazione.