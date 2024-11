Ildifforme.it - Bandecchi è pronto alla sfida: “Io come Trump, in Umbria farò la differenza”

Leggi l'articolo completo su Ildifforme.it

"Qui si vince per un punto e noi potremmo fare la, in un'elezione che veniva data per persa fino a qualche mese fa" ha dichiarato, sostenendo che l'obiettivo di Alternanza popolare è raggiungere il 2,5% dei consensiL'articolo: “Io, inla” proviene da Il Difforme.