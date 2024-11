Forlitoday.it - Autobus resta bloccato di traverso in via Ravegnana: disagi all'Ospedaletto

Leggi l'articolo completo su Forlitoday.it

alla circolazione in via, all'altezza della rotonda dell', per undi "Start Romagna" rimasto fermo al centro della carreggiata di. Il fatto è avvenuto in corrispondenza dell'innesto con via Cervese. Il traffico è stato deviato: chi proveniva dal centro.