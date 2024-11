Forlitoday.it - Autobus, agevolazioni per gli studenti delle superiori di Santa Sofia: chi può averle e come

Il Comune diprosegue con le azioni di supporto alle le famiglie di studentesse eunder 19 che non sono in possesso dei requisiti per l’accesso alla gratuità stabilita dalla Regione Emilia Romagna, residenti, pendolari, iscritti alle scuoledel sistema nazionale di.