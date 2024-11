Oasport.it - ATP Finals, un upset preventivabile nel doppio: Krawietz/Putz mandano ko Arevalo/Pavic

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Prima partita e prima sorpresa di giornata alle ATPdi. Kevine Timscrivono il primodel gruppo Bob Bryan, andando a battere in maniera netta Marceloe Mate, primi giocatori del ranking, con il punteggio di 6-3 6-4 in poco più di un’ora andando così a confermarsi un po’ una ‘bestia nera’ per l’honduregno e il croato.Poiché i quattro si erano già affrontati nella semifinale degli ultimi US Open, conche trionfarono al terzo. E il peso di quella partita si fa sentire immediatamente sui numeri 1 del seeding, che si arrendono immediatamente nel quarto gioco. Dall’altra parte i teutonici offrono le briciole con il proprio servizio, con tre punti in quattro giochi. Al momento di chiuderehanno però un sussulto, arrivano ad avere palla break, marimette le cose a posto e chiudono il primo set.