Ilfattoquotidiano.it - Atp Finals 2024, quando giocano oggi Bolelli-Vavassori: il programma di lunedì 11 novembre | Orari e dove vedere in tv (Sky, Rai)

A Torino è già tempo della seconda giornata delle Nitto Atp11, è atteso l'esordio del duo italiano di doppio, composto da Simonee Andreache affronteranno per la quarta volta in stagione la coppia Bopanna/Ebden: fondamentale partire subito con una vittoria per non complicare il cammino nel gruppo Bob Bryan. Ad aprire la giornata sarà però la sfida con protagonisti i numeri 1 al mondo della specialità, Arevalo e Pavic, contro Krawietz e Puetz. Nel pomeriggio ci sarà anche l'esordio di Carlos Alcaraz che se la vedrà con il norvegese Casper Ruud. In serata si concluderà questo secondo giorno di Atp, con il match tra Zverev e Rublev.

Sessione pomeridiana:
Ore 11:30: Arevalo (SAL) / Pavic (CRO) 1 vs Krawietz (GER) / Puetz (GER) 8
Non prima delle 14:00: Alcaraz (SPA) 3 vs Ruud (NOR) 6

Sessione serale:
Non prima delle 18:00:(ITA) /(ITA) 4 vs Bopanna (IND) / Ebden (AUS) 6
Non prima delle 20:30: Zverev (GER) 2 vs Rublev (RUS) 8