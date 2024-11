Oasport.it - ATP Finals 2024, Alexander Zverev regola Andrey Rublev in due set

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Il secondo match della prima giornata del Gruppo John Newcombe delle Nitto ATPdi tennis vede la vittoria del tedesco, che piega il russocon un duplice 6-4, maturato in un’ora e tredici minuti di gioco. Il teutonico affianca il norvegese Casper Ruud, suo prossimo avversario, in vetta alla graduatoria, mentre il russo resta al palo assieme allo spagnolo Carlos Alcaraz.Nel primo set i servizi sono dominanti, tanto che nei primi sei giochi sono appena due i punti vinti dal giocatore in risposta. La svolta arriva nel settimo game, quandofinisce sotto 15-40 ed il tedesco sfrutta il primo break point per portarsi sul 4-3.tiene a trenta i due seguenti turni in battuta e la chiusura arriva inesorabile al secondo set point sul 6-4 in 35 minuti.