Oasport.it - Atletica, Gemetto fa doppietta e vince ancora il Cross Valmusone. Maggi trionfa tra gli uomini

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Ieri è andata in scena ad Osimo la dodicesima edizione del, seconda tappa del cammino di avvicinamento verso i Campionati Europei di corsa campestre in programma tra poco meno di un mese ad Antalya. In una giornata di sole, su un terreno erboso e asciutto, hannoto nella località marchigiana Valentinaal femminile e Konjonehal maschile.Seconda affermazione consecutiva alper, che si è imposta abbastanza nettamente sulla distanza dei 7,5 chilometri facendo il vuoto poco prima di metà gara e tagliando il traguardo con il tempo di 26:15. La 26enne piemontese, presente lo scorso giugno agli Europei di Roma nei 10.000 metri su pista, ha preceduto all’arrivo Michela Cesarò (26:26) e la promessa Ilaria Bruno (26:34).Dominio assoluto nella competizione maschile del classe 2003, in fuga già dopo un paio di chilometri e vincitore dell’evento con il crono di 22:33 davanti ad Andrea Sanguinetti (22:52) e Thomas Sorci (22:57).