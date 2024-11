Vanityfair.it - Aston Martin, missione Vanquish sulle strade di James Bond

Leggi l'articolo completo su Vanityfair.it

Siamo stati in Costa Smeralda per testare la nuova supercar della casa britannica, connubio perfetto di potenza ed eleganza: tra i tornanti di un iconico inseguimento di 007, per celebrare anche i sessant’anni dell’azienda di Gaydon al fianco del leggendario agente segreto