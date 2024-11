Quotidiano.net - Arrivano le Tauridi settentrionali. Dove e quando vedere le palle di fuoco in cielo

Roma, 11 novembre 2024 - Se qualcuno non è riuscito a godere lo spettacolo delledidellemeridionali la notte tra giovedì 7 e venerdì 8 novembre 2024, non si preoccupi è in arrivo un altro passaggio, quello delleil 12 novembre alle ore 7 del mattino.leInfatti se lemeridionali sono attive dal 10 settembre al 20 novembre, con il picco tra il 7 e 8 novembre, ma quest'anno è stato martedì 5, le 'cugine' stellarisi mostrano a partire dal 20 ottobre e fino al 10 dicembre. Non si vedono solo in Antartide Le meteoriti, che sembrano arrivare dalla costellazione del Toro, saranno visibili quasi ovunque nel mondo, tranne che in Antartide, spiega la dottoressa Shannon Schmoll, direttrice dell’Abrams Planetarium presso la Michigan State University alla Cnn.