Leccotoday.it - Antonio Milo a Lecco con 'Mettici la mano'

Leggi l'articolo completo su Leccotoday.it

La rassegna di prosa del Teatro della Società torna sul palcoscenico del Cineteatro Palladium martedì 19 novembre alle 21 con il secondo appuntamento in calendario per la Stagione Teatrale 24/25:la, per la regia di Alessandro D'Alatri, noto regista e sceneggiatore scomparso lo.