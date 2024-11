Corriereadriatico.it - Ancona, il calciatore Luca Isidori morto a 16 anni dopo 3 giorni di agonia. Fatale un incidente prima dell'allenamento

Leggi l'articolo completo su Corriereadriatico.it

NUMANA - Le speranze si sono spente. Non c'è stato nulla da fare per salvare la vita a, il 16enne sirolese rimasto coinvolto venerdì sera in unstradale.