Pisatoday.it - Alluvioni nel pisano: dalla Provincia stanziati 3 milioni di euro per le infrastrutture danneggiate

Leggi l'articolo completo su Pisatoday.it

Approvata a maggioranza dal Consigliole di Pisa nella seduta di oggi, lunedì 11 novembre, la variazione nel bilancio dell'entele che consente la realizzazione degli interventi di somma urgenza per gli eventi alluvionali in Valdicecina e anche in Valdera. "Abbiamo.