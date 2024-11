Forlitoday.it - Alluvione, critiche di Pompignoli (Fdi) ai piani speciali di Priolo: "Poche risorse per il Forlivese. Fermi i lavori sul Fontana 2"

877 milioni per mettere in sicurezza prevalentemente il bacino del Reno, il Sillaro, il Santerno, l’Idice, lo Zena e il Savena. Il primo stralcio deliberato dalla Regione e presentato al Governo per mettere in sicurezza il territorio da future alluvioni non prevede interventi specifici di vasta.