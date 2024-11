Europa.today.it - "Aiuto, chiamate il 112": lancia un'agenda dalla finestra, lo trovano legato al termosifone (da 2 giorni)

Leggi l'articolo completo su Europa.today.it

Ha torturato e ha tenuto incatenato per dueil suo coinquilino. Per questo un cuoco stagionale di 50 anni, originario del Barese ma residente a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di sequestro di persona e maltrattamento. E al.