Viterbotoday.it - Agenti della polizia locale sotto esame, in 57 puntano a ottenere la patente di servizio

Leggi l'articolo completo su Viterbotoday.it

Al via le prove diper il rilascio delle patenti diper 57dei comandiprovincia di Viterbo che hanno concluso il necessario corso di preparazione.L'attività, che inizia oggi 11 novembre e di fondamentale importanza per lo svolgimento in.