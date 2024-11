Tg24.sky.it - Aeroporto Malpensa Berlusconi, il Tar respinge il ricorso del Comune di Milano

Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva per l'intitolazione dell'dia Silvio. "Grande soddisfazione" da parte del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, guidato da Matteo Salvini. "È una lezione per la sinistra che non vince alle elezioni e riduce tutto a materia di scontro giudiziario", notano fonti del dicastero di Porta Pia.