Casertanews.it - Addio alla storica maestra della scuola elementare

Leggi l'articolo completo su Casertanews.it

ad AnnaMarta Borrelli,di Cellole. La donna, molto conosciuta e stimata in città, lascia il marito e due figli.“Era amica di tutti, una persona stupenda. Una donna di alto profilo, di gran classe, sempre bella. Non ricordo un solo momento in cui non ho.