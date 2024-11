Accordo di rete Dialogando in Sicilia per un’alleanza educativa come speranza ragionevole di futuro Presentazione il 14 novembre

Leggi l'articolo completo su Orizzontescuola.it

L'USRha firmato unditriennale con diverse associazioni ed enti, tra cui laScuole Dialogiche della, l’associazione Dialogical Practice Coaching and Mindfulness DPC&M-CivicaMente, il Forum regionale delle associazioni dei genitori (FORAGS), il Forum per la Scuola e l'Educazione (FORSED) e l’Università di Pisa per promuovere pratiche dialogiche tra le scuole per una rispostacondivisa, rivolta all’intera comunità scolastica.L'articolodi” inperdiil 14