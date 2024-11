Palermotoday.it - AAA detective cercasi: torna il gioco itinerante a squadre "Crime night", la caccia all'assassino

Leggi l'articolo completo su Palermotoday.it

Un delitto, dei sospettati e poco tempo per risolvere il caso. AAA. Ri, con un nuovo episodio, "all'", il- ideato e proposto da Tacus Arte Integrazione Cultura - per aspiranti investigatori. Un'esperienza inclusiva e divertente.