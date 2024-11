Napolitoday.it - A Napoli, il campionato "Migliore Panettone del Mondo 2024"

Leggi l'articolo completo su Napolitoday.it

Il 17 e il 18 novembre i migliori pasticcieri provenienti da Francia, Spagna, Messico, Giappone e Italia si sfidano per aggiudicarsi il Trofeo "del". In gara oltre 60 dolci in 5 diverse categorie. Gara anche su Miglior PandoroOrganizzata dalla Federazione.