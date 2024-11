Ilrestodelcarlino.it - "Vittoria importante. Il mio futuro? Non lo so"

Con la serenità di chi sa di aver fatto bene il suo lavoro. Così si presenta in sala stampa Paolo Mandelli dopo aver portato il Modena al successo sulla Carrarese. "È stata una settimana complicata, dove ho cercato di capire chi stesse bene e quale fosse il modo migliore di giocare ma anche di trovare il modo di limitare la Carrarese. Nelle scelte che ho fatto è andato molto bene Cauz, soprattutto nel primo tempo quando era guidato dalla panchina, mentre dall’altra parte Dellavalle era un po’ più timoroso. Complessivamente tutti hanno fatto una buona partita, limitando la Carrarese che per quasi un’ora non ha mai tirato in porta. Sapevo che mentalmente la squadra non era in fiducia quindi siamo stati compatti cercando di sfruttare le qualità dei singoli". Su cosa può accadere dopo questa: "Con la società non ho bisogno di discutere su niente, mi è stato chiesto di preparare questa partita, sono concentrato fino alla fine di questa conferenza stampa poi vado a casa a vedere una registrazione di X Factor dove c’è impegnato un mio ex ragazzo che suona e che spero passi il turno.