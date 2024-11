Casertanews.it - Vittime della strada, 2 giornate per parlare di sicurezza

Leggi l'articolo completo su Casertanews.it

Duededicate alla celebrazioneGiornata Mondiale in ricordo dellema anche un momento per porre l’accento sul temale.È quanto l’Amministrazione comunale sta organizzando per i giorni del 16 e 17 novembre. L’assessorato alla viabilità.