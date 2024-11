Lidentita.it - Vicenza, scontro sulla provinciale 500: un morto e tre feriti

Leggi l'articolo completo su Lidentita.it

(Adnkronos) – Grave incidente stradale attorno alle 11.30 di oggi a Meledo di Sarego,Strada500. Un giovane è, un altro è gravemente ferito in codice rosso e altre due donne sono ferite. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, una Mercedes station wagon .500: une treL'Identità.