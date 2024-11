Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2024 ore 19:00

DEL 10 NOVEMBREORE 18.20 TOMMASO RENZINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A1 FIRENZE-, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO SI PRESENTA INCOLONNATO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZOINE DELLA CAPITALESPOSTIAMOCI SUL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VIS E SALARIA E PROSEGUENTO TRA DIRAMAZIONENORD E PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO DELLE CODE TRA AURELIA E PISANA E TRA LAURENTINA E TUSCOLANATRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO SULL’A24-TERAMO, TRA IL NODO CON L’A1 MILANO NAPOLI E LA BARRIERA DIEST IN DIREZIONE DELLA CAPITALECODE SULLA DIRAMAZIONESUD NEI PRESSI DI SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’A1-NAPOLIANDIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGIA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA, PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DELLA CAPITALECODE SULLA PONTINA NEI PRESSI DI APRILIA IN DIREZIONE DI, E PROSEGUENDO ANCHE TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMADA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral