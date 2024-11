Ilgiorno.it - Via Ramazzotti chiusa per lavori

Circolazione sospesa tra il civico 8b e il civico 18 di via, a Pavia Est. Il divieto sarà in vigore da domani al 28 dicembre per consentire la messa in sicurezza della sede stradale. L’opera da 250mila euro, affidata a una ditta vogherese, riguarderà l’accesso alla strada, oggi troppo stretto e sotto a un ponte che impedisce l’intervento dei mezzi d’emergenza.