Ilgiorno.it - Via le 320 campane del vetro. La raccolta è porta a porta

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

VIGEVANO (Pavia) Saranno necessari almeno dieci giorni per rimuovere le 320per ladeldopo che, da una settimana, Asm Isa ha avviato laanche di questo materiale e dell’alluminio, una mole di circa 15 tonnellate trasferita nel nuovo centro didi via Ceresio. L’obiettivo, migliorare ulteriormente la differenziata e contrastare definitivamente l’abbandono selvaggio dei rifiuti. Proprio accanto alle, in ogni punto della città compreso il centro, sempre più spesso si sono visti incivili abbandonare rifiuti che avrebbero dovuto essere smaltiti secondo differenti modalità, causando disagio e soprattutto incremento di costi per la municipalizzata. Quello avviato dovrebbe essere il penultimo step della complessa operazione. L’ultimo passaggio è atteso in primavera, quando dalle strade saranno rimossi anche i cassonetti per ladel verde.