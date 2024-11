Romatoday.it - Vacanze in America e non solo. Gli affari profani dell'agenzia di viaggi del papa

Leggi l'articolo completo su Romatoday.it

“Capodanno a New York”, “Capodanno in Tunisia”, “Capodanno in Marocco”, “Fine anno a Lisbona”, “Capodanno a Istanbul”, “Egitto con navigazione sul Nilo”. Di questi tempi, sul sito di una qualsiasidisono queste le prime proposte che solitamente appaiono agli aspirantiatori.