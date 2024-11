Usa Trump vince anche in Arizona

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

4.03 Donaldcompleta lo 'strike' e strappalo stato in bilico dell', portando il numero finale dei grandi elettori a 312. Lo riferisce la CNN. Nel giorno delle votazioni la contea di Apache in, come riferiva la Cnn, aveva riscontrato che alcune delle macchine per il voto erano difettose. Gli elettori hanno dovuto affrontare tempi di attesa di oltre due ore a causa delle difficoltà tecniche e per questo i risultati sono giunti in ritardo.