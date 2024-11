.com - Usa, Follini: “Trump e l’Ue? Da difficoltà a volte virtù politiche”

(Adnkronos) – “C’è qualcosa di molto provinciale nello zelo con cui i tifosi italiani di(Salvini e Conte, il primo soprattutto) hanno festeggiato la vittoria del loro beniamino d’oltreoceano. Ed è probabile che, a copione rovesciato, altrettanto avrebbe magari fatto il Pd. Come se l’affermazione degli uni o degli altri avesse il magico potere di rovesciare le sorti dei nostri periclitanti affari di casa. Il fatto è che la geopolitica è un’altra cosa. E gli interessi nazionali, tornati di prepotenza in primo piano, non sempre seguono il filo delle affinità ideologiche. Così, è assai probabile chesi appresti a imporre dazi che le nostre imprese esportatrici pagheranno assai cari. E anche la ricorrente minaccia di accollare ai paesi europei spese militari fin qui non troppo onerose inevitabilmente finirà per pesare sulle nostre disastrate finanze pubbliche.