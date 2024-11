Veneziatoday.it - Uno scoppio poi l'incendio ai magazzini in stazione. L'Autocarrozzeria allerta il 115

Leggi l'articolo completo su Veneziatoday.it

«Abbiamo sentito il rumore di un'esplosione dietro alla carrozzeria e ci siamo precipitati a chiamare il 115». Il fumo, le fiamme, l'allarme nei pressi dell'attività di Paolo Favaretto, in via Giustizia. Preoccupazione ma nessun coinvolto né danni all'. In quella strada non c'è.