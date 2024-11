Movieplayer.it - Un Posto al Sole anticipazioni 11 novembre: Nunzio e Diana si scontrano, Michele e Silvia divisi per Rossella

Scopriamo cosa succederà nella più longeva soap italiana in onda stasera alle 20:50 su Rai3: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì ed è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction. Ecco un'anteprima delledella puntata di Unal, in onda lunedì 11su Rai 3 alle 20:50 circa. La trama di questa coinvolgente soap italiana ci svela che Rosa ha una proposta vincente per il Centro Ascolto. La serie, ambientata a Napoli, segue le vicende degli inquilini dello storico Palazzo Palladini, situato sulla collina di Posillipo, con una vista mozzafiato sul golfo. Riassunto dell'episodio precedente: Alice sorprende Marina Dopo un duro scontro con il primario, che la accusa di avergli rivolto volgari ed infondate insinuazioni,avrà un crollo emotivo con, dalle conseguenze imprevedibili per .