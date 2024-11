Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Trump: "Crimea è persa, Zelensky abbia visione realistica della pace"; Biden accelera su invio di 500 missili intercettori

Leggi l'articolo completo su Ilgiornaleditalia.it

Il consigliere di: "La riconquistaè un obiettivo irrealistico e non è un obiettivo degli Stati Uniti. Se questa è la priorità di, ossia riavere lae far combattere i soldati americani per riavere la, se la sbrighi da solo” Mentre la Russia intensific