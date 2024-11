Viterbotoday.it - Tuscia in fiamme: bruciati 92 ettari in un'estate, l'ombra dei piromani dietro ai roghi

Leggi l'articolo completo su Viterbotoday.it

In un'92di terreno. Questo il bilancio del 2024, anno terribile per ladal punto di vista degli incendi. Nei tre mesi estivi, i vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire in oltre 430 diverse situazioni, alcune delle quali molto pericolose in quanto le.