Trento-Verona oggi in tv | canale orario e diretta streaming Superlega 2024 2025 volley maschile

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Tutto pronto per, partita valevole per la settima giornata di andata del campionato didi. Gli uomini di Fabio Soli, terzi in classifica, scendono sul campo di casa per vincere e rimanere in scia alle imbattute (almeno nei primi sei turni) Piacenza e Perugia. Non bisogna però sottovalutare gli scaligeri di Rado Stoytchev, quarti a tre punti dae a caccia di riscatto dopo la sconfitta interna al tie-break contro Modena. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 10 novembre alla il T Quotidiano Arena di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Itas Trentino e Ranadella massima serie del campionato italiano di.SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA: FORMULA E REGOLAMENTO, STAGIONE DEI CLUB: TUTTE LE DATEE TV – La partitadel campionato didisarà visibile inper gli abbonati suballworld.