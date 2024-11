Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-11-2024 ore 14:30

Luceverdedalla redazione Buon pomeriggio e buona domenica al microfono Sonia cerquetani sulla A1-napoli a seguito di un incidente si è formata una coda di un km tra San Vittore e Caianello verso Napoli alle 15 aall’Olimpico si giocaBologna scattati i provvedimenti relativi alla sosta e alla viabilità della zona èoggi la prima delle 5 domeniche ecologiche previste il prossimo stop della circolazione nella ZTL fascia verde sarà dalle 16:30 alle 20:30 per l’occasione diverse le inizia in via dei Fori Imperiali fino alle 19 ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità