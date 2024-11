Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-11-2024 ore 12:30

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

Luceverdeme trovati dalla redazione chiusa la corsia di sorpasso sulla Cassia bis per un incidente all’altezza del grande raccordo anulare si sono formate code a partire da via Prato della Corte alle 15 all’Olimpico si giocaBologna scattati i provvedimenti relativi alla sosta e alla viabilità nella zona inevitabili rallentamenti e code verso lo stadio e sulle strade limite oggi ala prima delle 5 domeniche ecologiche previste il prossimo stop della circolazione nella ZTL fascia verde e sarà dalle 16:30 alle 20:30 per l’occasione diverse le iniziative in via dei Fori Imperiali tra le 10 e le 19 per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità