Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-11-2024 ore 10:30

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione rallentamenti in via Laurentina per un incidente avvenuto all’altezza di via di Vallerano partita alle 9 di questa mattina alla prima edizione della15k la corsa sui 15 e 5 km con partenza e arrivo alle Terme di Caracalla diverse le strade chiuse e divieti di sosta possibili disagi alla circolazione in Piazza Venezia per una cerimonia alle 11:30 per la deposizione delle corone di alloro all’altare della Patria in occasione dell’anniversario dell’armistizio a Centocelle fino a questa sera rimarrà chiusa alvia dei Castani tra Piazza dei Mirti e via degli Aceri per un evento enogastronomico deviati percorsi di diverse linee bus oggi ala prima delle 5 domeniche ecologiche previste stop della circolazione nella ZTL fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 per l’occasione diverse le iniziative via dei Fori Imperiali dalle 10 e le 19 da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità