Laverita.info - Stellantis sfida subito la Casa Bianca. Licenzia a Detroit e si butta sulla Cina

Tagliati altri 400 lavoratori in Michigan dopo i 1.100 di due giorni fa in Ohio. Il sindacato pronto allo sciopero. Mentre Donald Trump minaccia maxi tasse in caso di delocalizzazione, l’azienda sposta l’asse produttivo in Asia.