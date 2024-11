Sondriotoday.it - Sondrio, ora il Bocciodromo è accessibile a tutti

Ascensore installato, rampa di accesso sistemata e servizi igienici adeguati: l'edificio che ospita il, in via Torelli, è stato riqualificato per renderlo fruibile alle persone con disabilità, siano essi spettatori o giocatori. L'intervento è stato completato nelle scorse settimane.