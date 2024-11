Veronasera.it - Si stacca un masso sul sentiero Ottaviani a Ferrara di Monte Baldo: colpita in volto una donna che cade per 30 metri

Leggi l'articolo completo su Veronasera.it

Attorno alle ore 15.10 di domenica 10 novembre, la centrale del 118 è stata attivata per un'escursionistada unsul, mentre in gruppo stava percorrendo in discesa il, dal Chierego versodi. Stando alle prime informazioni riportate.