Quotidiano.net - Si rompe il motore dell’aereo, atterraggio di emergenza a Fiumicino

Roma, 10 novembre 2024 –diper un aereo della compagnia cinese Hainan Airlines diretto a Shenzhen, in Cina. Era decollato proprio dallo scalo romano intorno alle 10.30. Ma dopo mezz’ora è stato costretto a rientrare per un’avaria aldestro. I passeggeri a bordo starebbero tutti bene. Notizia in aggiornamento