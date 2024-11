Liberoquotidiano.it - Sì al matrimonio "prova". Il caso in Cassazione che stravolge le nozze: dopo soli sei mesi...

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Il fatidico “sì”. Però non per sempre. Tuttalpiù di. Per-vedere-di-nascoso-l'effetto-che-fa. Per indossare l'abito bianco almeno una volta, perla cerimonia, il buffet e (vai a sapere, magari pure) la lista; purché non sia per la vita. Non per quella promessa indissolubile, non-osi-dividere-l'uomo eccetera eccetera, in salute e in malattia, finché-morte-non-vi-separi. Più per tentativo. Come se fosse un test, un collaudo: un esperimento, toh. Non-ci-credo-ma-ci-provo. Per la Corte dinon c'è nulla di male. Anzi, non c'è nulla da risarcire: va bene così: lo-voglio, per ora, poi chissà, forse stavamo solo scherzando (epperò, in questo modo, va a farsi benedire un po' ogni cosa). I fatti, ché la giurisprudenza parte sempre dai fatti: sul tavolo dei giudici di piazza Cavour, a Roma, nei giorni scorsi, c'è un ricorso particolare.