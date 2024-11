Perugiatoday.it - Serie B, Perugia cala il Settebello e fa festa: vinto anche il derby

Leggi l'articolo completo su Perugiatoday.it

Settima vittoria in sette partite per le ragazze di Posti che battonoUmbertide nel, restando in vetta, a punteggio pieno, a braccetto con le pistoiesi di Nico Basket.Un successo sofferto, soprattutto nel finale quando le umbertidesi mettono in apprensione le biancorosse.