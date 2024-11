Lapresse.it - Serie A, Fiorentina-Verona 3-1: tris Kean e viola primi

Una grandesupera per 3-1 ilal Franchi, in una gara valida per la dodicesima giornata diA. Protagonista assoluto Moiseautore di una tripletta che valgono il primato in classifica momentaneo deiinsieme a Napoli e Atalanta. Per l’ex Juve e Psg, che ha ritrovato anche la nazionale, sono ora otto i gol in campionato. Non basta alil momentaneo pareggio di Serdar, per i veneti arriva il quarto ko nelle ultime cinque partite.Il racconto del matchBuon primo tempo da parte di entrambe le squadre. Comincia meglio la partita della, subito in gol grazie al solito Moise, che sblocca il match dopo appena quattro minuti con un diagonale vincente su assist filtrante di Beltran. La squadra di Palladino verticalizza e prova a costruire anche con gli esterni, ma si fa sorprendere da Serdar, lasciato completamente solo, quando filmina De Gea con un micidiale destro all’incrocio da fuori area.