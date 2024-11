Lecceprima.it - Serata di fuoco alla periferia del capoluogo: fiamme divorano scooter

Leggi l'articolo completo su Lecceprima.it

LECCE –appiccate ad unodivorato dal: è accaduto ina Lecce, dove in via Leonarda Vernaleone, in una zona di campagna del territorio comunale, si è reso necessario l’intervento dei pompieri del comando provinciale per spegnere un incendio che ha interessato il mezzo a.