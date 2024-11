Anticipazionitv.it - Serale Amici 24, tre nuovi giudici in arrivo? Spuntano i nomi

Novità importanti all’orizzonte per24: secondo anticipazioni, ilpotrebbe accogliere una giuria tutta nuova composta da Ilary Blasi, Eleonora Abbagnato e Christian De Sica. Questo cambiamento potrebbe portare una ventata di freschezza al talent di Maria De Filippi. I professori di canto e ballo rimangono Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Emanuel Lo, Deborah Lettieri e Alessandra Celentano. L’ultima puntata della fase pomeridiana verrà registrata a marzo 2025, lasciando spazio aldi cui non sono ancora stati annunciati i concorrenti. Le puntate saranno visibili anche su Mediaset Infinity e WittyTV per chi non potrà seguirle in diretta. Scopri di più sulle novità ine su cosa aspettarti dal prossimodidi Maria De Filippi.Nuova giuria per24: volti inediti e carisma per ilIldi24 potrebbe sorprendere con un cambiamento importante: Ilary Blasi, Eleonora Abbagnato e Christian De Sica potrebbero prendere il posto degli attualiCristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.