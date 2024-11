Vicenzatoday.it - Schianto frontale tra due auto, un morto e un ferito gravissimo

Tragico incidente alle 11:30, di domenica 10 novembre a Meledo di Sarego lungo la SP 500. Il bilancio delloche ha coinvolto dueè di un 24enne leonicenoe di un ventenne in gravissime condizioni. Ferite anche due donne che non sarebbero in pericolo di vita.A.