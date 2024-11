Cms.ilmanifesto.it - Salvo, eccitazione cromatica, pratica concettuale

Leggi l'articolo completo su Cms.ilmanifesto.it

Voleva arrivare in tempo per vedere il tramonto e per questo aveva tamponato la macchina, una Fiat 126, che lo precedeva. Da questo aneddoto minimo prende spunto la mostra che .il manifesto.