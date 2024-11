Sbircialanotizia.it - Roma in crisi, Gasparri: “Tutta colpa dei Friedkin, ora serve Ranieri”

"Gli americani se ne devono andare, perché non hanno nessun amore per la città e nessun rispetto per la società e i suoi tifosi.'' "dei". Maurizio, capogruppo di Forza Italia al Senato e acceso tifoso giallorosso, è sconfortato per la sua, sconfitta oggi in casa dal Bologna e sempre più .